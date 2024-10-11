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На Одещині водій збив підлітка на велосипеді: від травм він помер у лікарні

ДТП у місті Кілія, що на Одещині 10 жовтня, фото: Нацполіція Одеської областіДТП у місті Кілія, що на Одещині 10 жовтня, фото: Нацполіція Одеської області

Ввечері 10 жовтня у місті Кілія, що на Одещині, водій легковика перевищив швидкість і наїхав на 16-річного велосипедиста.

Як повідомили у поліції Одеської області, хлопець показав рукою, що повертає, але водій не пропустив.

За даними слідства, 25-річний місцевий житель їхав за кермом легкового авто Audi і перевищив дозволену швидкість руху. В цей час на велосипеді попереду у попутному з ним напрямку їхав велосипедист. Він показав рукою, що повертатиме ліворуч, і почав здійснювати маневр, але водій наїхав на нього.

Хлопця з чисельними травмами госпіталізували до міської лікарні, медики боролись за його життя, але від отриманих травм сьогодні, 11 жовтня, він помер.

Водія легковика перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий. Розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. Встановлюють повні обставини події. Згідно з чинним законодавством, водію загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

ДТП у місті Кілія, що на Одещині 10 жовтня, фото: Нацполіція Одеської областіДТП у місті Кілія, що на Одещині 10 жовтня, фото: Нацполіція Одеської області
ДТП у місті Кілія, що на Одещині 10 жовтня, фото: Нацполіція Одеської областіДТП у місті Кілія, що на Одещині 10 жовтня, фото: Нацполіція Одеської області

Нагадаємо, що 11 жовтня, близько 07:00 на проспекті Центральному сталася ДТП, тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. Внаслідок аварі могли постраждати близько 10 пасажирів тролейбуса.

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