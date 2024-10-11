На Одещині водій збив підлітка на велосипеді: від травм він помер у лікарні
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- Марія Хаміцевич
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18:13, 11 жовтня, 2024
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Ввечері 10 жовтня у місті Кілія, що на Одещині, водій легковика перевищив швидкість і наїхав на 16-річного велосипедиста.
Як повідомили у поліції Одеської області, хлопець показав рукою, що повертає, але водій не пропустив.
За даними слідства, 25-річний місцевий житель їхав за кермом легкового авто Audi і перевищив дозволену швидкість руху. В цей час на велосипеді попереду у попутному з ним напрямку їхав велосипедист. Він показав рукою, що повертатиме ліворуч, і почав здійснювати маневр, але водій наїхав на нього.
Хлопця з чисельними травмами госпіталізували до міської лікарні, медики боролись за його життя, але від отриманих травм сьогодні, 11 жовтня, він помер.
Водія легковика перевірили на стан сп’яніння — він був тверезий. Розпочали кримінальне провадження. Слідство триває. Встановлюють повні обставини події. Згідно з чинним законодавством, водію загрожує до восьми років ув’язнення з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.
Нагадаємо, що 11 жовтня, близько 07:00 на проспекті Центральному сталася ДТП, тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі. Внаслідок аварі могли постраждати близько 10 пасажирів тролейбуса.
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