«Постраждали до 10 людей», — у патрульній поліції прокоментували аварію з тролейбусом на проспекті у Миколаєві

Тролейбус зіткнувся із стовбом у центрі Миколаєва, фото: Миколаївелектротранс

Внаслідок аварії у центрі Миколаєва, що сталась вранці 11 жовтня, могли постраждати близько 10 пасажирів тролейбуса.

Про це у коментарі «МикВісті» розповів речник патрульної поліції Миколаєва Віталій Душко.

За попередніми даними, ДТП сталась унаслідок того, що водій не впорався з керуванням, але точні обставини зʼясовуватимуть слідчі Нацполіції, зазначив Віталій Душко.

— Коли патрульні приїхали на місце, там вже були медики. Приблизна кількість спочатку близько 6 постраждалих, зараз надійшла інформація про 10 осіб. Там травми, нічого серйозного. Водій, наскільки мені відомо, не постраждав. Але це приблизна інформація. Точно знатимемо від слідчих за запитом по лікарні, — сказав речник.

Нагадаємо, близько 07:00 на проспекті Центральному сталася ДТП, в результаті якої тролейбус вʼїхав у стовб контактної мережі.