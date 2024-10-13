Офіс Генпрокурора розслідує розстріл девʼяти українських військовополонених на Курщині

Офіс Генерального прокурора розпочав кримінальне провадження щодо ймовірного розстрілу девʼяти українських військовополонених на Курщині.

Про це повідомив очільник Офісу Генерального прокурора Андрій Костін.

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародним злочином. Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством. Робимо все, аби ідентифікувати і покарати всіх винуватців злочинів, які країна-агресор чинить проти України та українців», – повідомив він.

До цього аналітики DeepState з посиланням на джерела в 1 окремій танковій бригаді писали, що російські окупанти розстріляли 9 українських військових, які здалися у полон в Курській області.

За даними аналітиків, вбивство сталося ще 10 жовтня. Деталі інциденту ще з’ясовують, але там уточнили, що загиблі йшли на позиції, вважаючи, що ті розташовані в тилу. Однак натрапили на ворога та вступили з ним у бій. Через обмежену кількість боєкомплекту військові були змушені здатися.

На тлі повідомлень про чергову можливу страту українських військових омбудсмен Дмитро Лубінець направив листи до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста, зазначивши, що такі дії порушують Женевську конвенцію.

Операція у Курській області

Російська сторона стверджує, що 6 серпня українські військові спробували прорвати кордон та закріпитися у Суджанському та Коренівському районах Курської області.

Губернатор регіону Олексій Смирнов 12 серпня доповів лідеру РФ Володимиру Путіну, що 28 населених пунктів у Курській області «перебувають під контролем противника».

Президент України Володимир Зеленський увечері 12 серпня підтвердив проведення операції у Курській області. За його словами, це було необхідним для забезпечення безпеки прикордонних районів від російських військових.

Речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий заявив, що Україна не зацікавлена забрати території Курської області Росії. Наразі Україна захищає своїх громадян, яких обстрілюють російські військові з території цього регіону.

Нагадаємо, що у Курській області, 14 серпня, спецпризначенці Служби безпеки України взяли в полон 102 військових 488 гвардійського мотострілецького полку Збройних сил Росії та спецзагону «Ахмат». Зазначається, що це наймасовіше взяття противника в полон, яке вдалося провести за один раз.

Також згідно з повідомленням місцевих медіа, шість російських військових потрапили в полон до ЗСУ, а російський телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» стверджує, що чеченський спецназ «Ахмат», що дислокувався на прикордонні, залишив свої позиції, а 15 бійців отримали поранення.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що станом на 14 серпня, Сили оборони України знищили ворога у місті Суджа Курської області РФ. Понад російських 100 військових взято в полон, продовжується оборонна операція.

У Росії після операції України у Курській області зменшилась кількість опитаних, які бажають переговорів з Україною. Натомість побільшало тих, хто виступає за продовження війни. А втім, прихильників переговорів усе одно більше — 50% проти 41%.