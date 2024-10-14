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Росія вдарила балістикою по Одеському порту: загинула одна людина, вісім поранених

Обстріл порту Одеси, фото: ukrinform.uaОбстріл порту Одеси, фото: ukrinform.ua

Російська армія атакувала припортову інфраструктуру Одеси балістичною ракетою. Загинула одна людина ще вісім отримали поранення.

Про це 14 жовтня повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Ціллю ворога вчергове стала припортова інфраструктура. Вбито одну людину, ще вісім отримали поранення. Постраждалі знаходяться у лікарні, двоє з них у важкому стані. Медики надають всю необхідну допомогу. Всі поранені та загиблий — працівники припортової інфраструктури, громадяни України», — написав очільник ОВА.

Олег Кіпер додав, що пошкоджень зазнали цивільні судна: «NS Moon» під прапором Белізу та суховантажне судно під прапором Палау «OPTIMA». Рівно тиждень тому «OPTIMA» вже було пошкоджено внаслідок обстрілу балістикою.

Також, внаслідок атаки, є пошкодження припортової інфраструктури, зокрема складу з зерном.

Раніше, Європейський Союз засудив російські удари по цивільних суднах, які перевозять українське зерно, і закликав тиснути на РФ, щоб зупинити ці атаки.

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