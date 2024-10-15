Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та сільгосптехніку
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- Марія Хаміцевич
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8:47, 15 жовтня, 2024
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Учора, 14 жовтня, о 10:50 ворог атакував Куцурубську громаду, що на Миколаївщині, з FPV-дронів.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також об 11:30 російська армія з артилерії обстріляла село Лимани Галицинівської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та сільськогосподарську техніку. Постраждалих серед цивільних немає.
Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.
Внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.
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