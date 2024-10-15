Росіяни обстріляли дві громади Миколаївщини: пошкоджено будинки та сільгосптехніку

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Суспільне Миколаїв

Учора, 14 жовтня, о 10:50 ворог атакував Куцурубську громаду, що на Миколаївщині, з FPV-дронів.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також об 11:30 російська армія з артилерії обстріляла село Лимани Галицинівської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок, господарчу споруду та сільськогосподарську техніку. Постраждалих серед цивільних немає.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

Внаслідок ракетного обстрілу по Миколаєву у ніч на 15 жовтня загинула місцева жителька. Ще 16 людей поранені.