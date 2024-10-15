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Поліція відкрила справу за фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція Миколаївщини

За фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.

На місцях подій після обстрілів працюють поліцейські  — територію огородили і перекрили рух автомобілей. Слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів, а також надають допомогу громадянам.

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція Миколаївщини

Нагадаємо, що росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Також виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.

Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція Миколаївщини
Наслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція МиколаївщиниНаслідки прильоту по Миколаєву 15 жовтня, фото: Нацполіція Миколаївщини

Внаслідок обстрілу загинула жінка, 16 місцевих мешканців отримали поранення різного ступеню тяжкості.

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