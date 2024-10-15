Поліція відкрила справу за фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
9:46, 15 жовтня, 2024
-
За фактом нічного ракетного обстрілу Миколаєва слідчі розслідують кримінальне провадження за статтею 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».
Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Миколаївській області.
На місцях подій після обстрілів працюють поліцейські — територію огородили і перекрили рух автомобілей. Слідчі фіксують наслідки воєнних злочинів, а також надають допомогу громадянам.
Нагадаємо, що росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі. Також виникли пожежі, які рятувальники ліквідували.
Внаслідок обстрілу загинула жінка, 16 місцевих мешканців отримали поранення різного ступеню тяжкості.
Останні новини про: Обстріли