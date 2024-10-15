В Миколаївській ОВА розповіли про деталі та постраждалих від нічного обстрілу

Наслідки нічної атаки на Миколаїв 15 жовтня 2024 року. Фото: «МикВісті»

Під час нічного обстрілу у Миколаєві загинула 70-річна жінка. На місцях атак планують створити штаби для надання допомоги постраждалим.

Про це у коментарі «МикВісті» розповіли у Миколаївській ОВА.

Нагадаємо, росіяни вдарили по місту близько 02:30 попередньо ракетами типу С-300. Прильоти були зафіксовані у кількох районах, де пошкоджено інфраструктурний обʼєкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автомобілі.

— Військові встановлюють тип ракети та нададуть відповідну інформацію, якщо її можна буде озвучувати. В будинках вибиті вікна і пошкоджені автомобілі. На жаль, загинула жінка 1954 року народження. Місцева влада буде робити заходи щодо допомоги мешканцям по відновленню їх майна, будуть створені штаби на місцях, і вся допомога буде надана. Так само люди можуть звертатися за компенсаціями, знайти на інформаційних сторінках місцевої влади контакти та звертатися на відшкодування після обстрілу, — повідомили в Миколаївській ОВА.

Наразі відомо про 16 постраждалих, з яких трьом надана амбулаторна допомога, а також є важкі випадки, яким надається вся необхідна допомога.