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Армія ворога вдарила по обʼєкту критичної інфраструктури, освітньому закладу та житловим кварталам Херсонщини: є поранені

На Херсонщині від обстрілів 28 червня загинуло 4 людини. Фото для ілюстраціїНа Херсонщині від обстрілів 28 червня загинуло 4 людини. Фото для ілюстрації

У Херсонській області за минулу добу, 13 жовтня, внаслідок російських ударів постраждали шість людей. Російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад, адмінбудівлю та житлові квартали.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

За його словами, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Велетенське, Інженерне, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, Берислав, Саблуківка, Червоний Маяк, Милове та Херсон.

Армія Російської Федерації обстріляли обʼєкт критичної інфраструктури, освітній заклад та адмінбудівлю.

Також під обстрілами були житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та девʼять приватних будинків.

Крім того, армія ворога понівечила господарські споруди, гараж, автобус та приватні автомобілі.

Як відомо, на Херсонщині до початку опалювального сезону обладнали 193 пункти незламності, з яких 163 вже працюють.

За словами Олександра Прокудіна, решта пунктів готові до відкриття в будь-який момент. Усі вони забезпечені генераторами, паливом, доступом до Інтернету, засобами для обігріву та приготування гарячих напоїв.

Слід зазначити, що у Херсоні, будівлі пошкоджені через обстрілі, де проживає дуже мало людей опалюватися не будуть.

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