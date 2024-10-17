Росіяни обстріляли СТО, автомобілі та будинки на Херсонщині: шість поранених

Наслідки обстрілу Херсона, Архівне фото: Суспільне Херсон

Шестеро людей поранені через російську агресію на Херсонщині. РФ обстріляла СТО, автомобілі та будинки.

Як повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, росіяни атакували 20 населених пунктів області.

Минулої доби, 16 жовтня, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Тягинка, Михайлівка, Станіслав, Софіївка, Берислав, Новокаїри, Комишани, Велетенське, Гаврилівка, Білозерка, Осокорівка, Червоний маяк, Шляхове, Бургунка, Садове, Антонівка, Придніпровське, Інженерне, Зміївка та Херсон.

Російські військові поцілили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкодили пʼять багатоповерхівок та 10 приватних будинків.

Нагадаємо, що армія Росії атакувала енергетичну інфраструктуру Миколаївської області, внаслідок чого є відключення світла. Роботи з відновлення тривають.