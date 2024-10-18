Обстріл Херсонщини: поранені троє людей, пошкоджені будинки, газопровід та авто

Обстріл Херсона, Скриншот з відео Херсонської МВА, ілюстративне

Російські війська за добу, 17 жовтня, поранили трьох мирних жителів Херсонщини. Ворог поцілив у кавʼярню й торгівельний заклад, вкотре обстріляли житлові квартали.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Внаслідок ворожих ударів пошкоджені багатоповерхівка й два приватні будинки. Крім того, окупанти пошкодили газопровід, господарчу споруду та приватні авто.

Під вогнем та авіаударами росіян перебували, зокрема, Кізомис, Садове, Придніпровське, Білозерка, Олександрівка, Широка Балка, а також Станіслав, Берислав, Одрадокам'янка, Нововоронцовка, Новорайськ та Херсон.

Нагадаємо, що вночі, 18 жовтня, російські війська знову обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області. Обійшлось без постраждалих.