На лівобережжі Херсонщини росіяни знищили міст через Конку, — партизани

Фото з Telegram-каналу "АТЕШ"

Вранці 18 жовтня російська армія знищила міст через річку Конка на лівобережжі Херсонщини.

Про це повідомив партизанський рух «АТЕШ», посилаючись на власні джерела у збройних сил Росії.

За їхніми даними, російські військові підірвали міст через можливий наступ Збройних сил України. Українські офіційні джерела поки що не коментували руйнування мосту.

Міст розташований між тимчасово окупованим містом Олешки та річкою Дніпро. Він вже зазнавав пошкоджень внаслідок бойових дій між ЗСУ та ЗС РФ.

Нагадаємо, що у листопаді минулого року на визволеній частині Херсонської області відкрили новий міст. Його звели на місці мосту, який торік зруйнували окупанти.

Також нагадаємо, що у серпні цього року у місті Вознесенськ офіційно відкрили відновлений міст, який був зруйнований у 2022 році.