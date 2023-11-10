На визволеній частині Херсонської області відкрили новий міст. Його звели на місці мосту, який торік зруйнували окупанти.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Міст через річку Інгулець російська армія знищила торік у червні. Цим самим вони позбавили зручного автосполучення пʼять тисяч жителів навколишніх населених пунктів», — написав він.

Спочатку на місці мосту військові звели тимчасову переправу. Але вона, за словами голови ОВА, не задовольняла потреби людей.

Тепер на цьому місці — міст шириною в 12 метрів і довжиною в понад сотню. Підрядник завершив будівельні роботи вдвічі швидше, ніж це планувалося, обʼєкт звели за вісім місяців.

За словами Олександра Прокудіна, при будівництві зекономили 212 мільйонів гривень бюджетних коштів, кінцева вартість виконання робіт склала 278 мільйонів гривень. Зекономлені кошти будуть направлені на відновлення інших обʼєктів Херсонщині.

На визволеній Херсонщині звели новий міст через Інгулець на місці зруйнованого окупантами

Раніше повідомлялось, у Горохівській громаді Миколаївської області за пʼять місяців відбудували мостовий перехід через річку Інгулець довжиною 84 метри.

Також на Миколаївщині у серпні цього року відновили ще один зруйнований міст через річку Інгулець.