Україна та Румунія домовилися про спільне будівництво мосту через Тису

Україна та Румунія запускають спільні інфраструктурні й оборонні проєкти. Фото: ОПУкраїна та Румунія запускають спільні інфраструктурні й оборонні проєкти. Фото: ОП

Україна і Румунія спільно працюватимуть над великими інфраструктурними проєктами, зокрема над зведенням мосту через річку Тису.

Про це домовилися премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко та міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цоя під час зустрічі.

Сторони також обговорили розширення оборонного співробітництва. Одним із напрямів може стати спільне виробництво військової техніки за моделлю Данії — коли інвестори напряму фінансують виробництво в Україні.

Юлія Свириденко підкреслила, що обидві країни мають спільне бачення майбутнього в межах Європейського Союзу, і подякувала Румунії за підтримку євроінтеграційного курсу України.

Окремо порушили питання участі румунського бізнесу у відновленні української інфраструктури. Українська премʼєрка запросила спеціального посланця з реконструкції та бізнес-делегацію приїхати до Києва для спільної роботи над конкретними проєктами.

Нагадаємо, раніше між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.

