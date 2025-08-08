Україна та Румунія домовилися про спільне будівництво мосту через Тису
Марія Хаміцевич
16:11, 08 серпня, 2025
Україна і Румунія спільно працюватимуть над великими інфраструктурними проєктами, зокрема над зведенням мосту через річку Тису.
Про це домовилися премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко та міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цоя під час зустрічі.
Сторони також обговорили розширення оборонного співробітництва. Одним із напрямів може стати спільне виробництво військової техніки за моделлю Данії — коли інвестори напряму фінансують виробництво в Україні.
Юлія Свириденко підкреслила, що обидві країни мають спільне бачення майбутнього в межах Європейського Союзу, і подякувала Румунії за підтримку євроінтеграційного курсу України.
Окремо порушили питання участі румунського бізнесу у відновленні української інфраструктури. Українська премʼєрка запросила спеціального посланця з реконструкції та бізнес-делегацію приїхати до Києва для спільної роботи над конкретними проєктами.
Нагадаємо, раніше між Києвом і Бухарестом у тестовому режимі запуcтили пряме залізничне сполучення.
