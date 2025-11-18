У Румунії скасували евакуацію села після російського удару по танкеру на

Російський дрон уразив судно зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл. Скриншот з відео Dario D'Angelo

Вранці 18 листопада у Румунії скасували наказ про евакуацію мешканців села Чаталкіой, який видали напередодні через удар РФ по танкеру зі скрапленим газом на березі Дунаю.

Про це повідомляє Agerpres, пише «Європейська правда».

Інспекторат з надзвичайних ситуацій Румунії заявив, що українські рятувальники вжили заходів для мінімізації наслідків пошкодження судна внаслідок російського обстрілу.

«На підставі аналізу ризиків та інформації від українських колег було ухвалено рішення з 09:00 скасувати наказ про евакуацію населення села Чаталкіой», — зазначили в інспектораті.

Там уточнили, що всього під час евакуації вивезли 231 мешканця села.

Раніше румунські прикордонники тимчасово евакуювали також мешканців села Плауру через обстріл порту в Ізмаїлі.

Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпера повідомив, що росіяни знову били по енергетичній та портовій інфраструктурі регіону. Під час атаки пошкоджень зазнали кілька цивільних суден. Унаслідок влучань виникли пожежі, постраждала одна людина.