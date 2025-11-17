Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджені цивільні судна та енергообʼєкти, є постраждалий
Марія Хаміцевич
9:00, 17 листопада, 2025
Вночі 17 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах області.
За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, росіяни знову били по енергетичній та портовій інфраструктурі.
Під час атаки пошкоджень зазнали кілька цивільних суден. Унаслідок влучань виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Постраждала одна людина, повідомили в ДСНС Одещини.
Нагадаємо, що минулої доби росіяни також атакували Одеську область ударними безпілотниками. Тоді російські дрони знову пошкодили енергетичні об’єкти, серед них — сонячна електростанція.
