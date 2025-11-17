Росія вночі атакувала Одещину: пошкоджені цивільні судна та енергообʼєкти, є постраждалий

Наслідки обстрілу Одещини 17 листопада. Фото: Одеська ОВА

Вночі 17 листопада російські війська масовано атакували Одещину ударними безпілотниками. Вибухи пролунали у кількох містах області.

За інформацією керівника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, росіяни знову били по енергетичній та портовій інфраструктурі.

Наслідки обстрілу Одещини 17 листопада. Фото: Одеська ОВА

Під час атаки пошкоджень зазнали кілька цивільних суден. Унаслідок влучань виникли пожежі, які вдалося оперативно ліквідувати рятувальникам. Постраждала одна людина, повідомили в ДСНС Одещини.

Нагадаємо, що минулої доби росіяни також атакували Одеську область ударними безпілотниками. Тоді російські дрони знову пошкодили енергетичні об’єкти, серед них — сонячна електростанція.