Вночі російські дрони вдарили по енергетиці Одещини
- Марія Хаміцевич
10:01, 16 листопада, 2025
Вночі 16 листопада росіяни атакували Одеську область ударними безпілотниками. Під удар потрапила енергетична інфраструктура.
Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер, ДСНС та Міністерство енергетики.
Російські дрони знову пошкодили енергетичні об’єкти, серед них — сонячна електростанція. За попередніми даними, жертв і постраждалих немає.
У районі атаки розгорнули пункти незламності. Об’єкти життєзабезпечення та критичну інфраструктуру перевели на резервне живлення. Пожежі, що виникли після удару, рятувальники оперативно загасили.
Нагадаємо, що 11 листопада росіяни також атакували енергетичні обʼєкти в Одеській області.
