  • вівторок

    11 листопада, 2025

  • 14.4°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 11 листопада , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 14.4° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни вдарили по енергетиці на Одещині, є поранений

Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС

У ніч на 11 листопада російська армія атакувала Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти, поранення отримала одна людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, проте деякі влучили в цивільні об’єкти. Через удари спалахнули пожежі на кількох енергетичних об’єктах, які рятувальники швидко загасили. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі, повідомили у ДСНС Одеський області.

Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: Одеська ОВА
Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: Одеська ОВАНаслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: Одеська ОВА

Одна людина зазнала осколкових поранень, медики надали їй допомогу. Критична інфраструктура регіону наразі працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності.

Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС
Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНСНаслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та документують воєнні злочини проти цивільних жителів Одещини.

Нагадаємо, що росіяни також обстрілювали і Миколаївську область. Внаслідок чого в одному із сіл пошкоджено дачний будинок.

Останні новини про: Війна в Україні

Атака FPV-дронів на Миколаївщину: пошкоджено будинок
Лубінець заявив про хаос у транзитних центрах і закликав змінити підхід до евакуації
На Херсонщині через обстріли поранено сімох людей, пошкоджені будинки й газопровід
Реклама

Читайте також:

новини

Підвищення зарплат медикам в Очакові допомогло стримати відтік фахівців, — Кім

Анна Гакман
новини

Сєнкевич заявив про нестачу кадрів у Миколаєві: після війни потрібні будуть люди для відбудови

Даріна Мельничук
новини

У Миколаєві відкрили центр підтримки дітей із розладами спектра аутизму

Ірина Олехнович
новини

«При повному блекауті витримаємо місяць». У Сєнкевича розповіли про готовність Миколаєва до можливих тривалих відключень світла і тепла

Аліса Мелік-Адамян
новини

На укриття для дитячої лікарні в Миколаєві витратять додатково ₴28,8 млн

Альона Коханчук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині через обстріли поранено сімох людей, пошкоджені будинки й газопровід
Лубінець заявив про хаос у транзитних центрах і закликав змінити підхід до евакуації
Атака FPV-дронів на Миколаївщину: пошкоджено будинок

Росіяни атакували FPV-дронами Миколаївщину: пошкоджено будинок

До 14 годин без електрики: у Миколаєві опублікували графіки відключень світла на 11 листопада