Росіяни вдарили по енергетиці на Одещині, є поранений
8:47, 11 листопада, 2025
-
У ніч на 11 листопада російська армія атакувала Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти, поранення отримала одна людина.
Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
За його словами, сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, проте деякі влучили в цивільні об’єкти. Через удари спалахнули пожежі на кількох енергетичних об’єктах, які рятувальники швидко загасили. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі, повідомили у ДСНС Одеський області.
Одна людина зазнала осколкових поранень, медики надали їй допомогу. Критична інфраструктура регіону наразі працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та документують воєнні злочини проти цивільних жителів Одещини.
Нагадаємо, що росіяни також обстрілювали і Миколаївську область. Внаслідок чого в одному із сіл пошкоджено дачний будинок.
