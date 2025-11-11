Росіяни вдарили по енергетиці на Одещині, є поранений

Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС

У ніч на 11 листопада російська армія атакувала Одеську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено енергетичні та транспортні об’єкти, поранення отримала одна людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, сили протиповітряної оборони збили більшість дронів, проте деякі влучили в цивільні об’єкти. Через удари спалахнули пожежі на кількох енергетичних об’єктах, які рятувальники швидко загасили. Також пошкоджено депо «Укрзалізниці» та адміністративні будівлі, повідомили у ДСНС Одеський області.

Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: Одеська ОВА Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: Одеська ОВА

Одна людина зазнала осколкових поранень, медики надали їй допомогу. Критична інфраструктура регіону наразі працює на генераторах, у громадах відкрито пункти незламності.

Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС Наслідки обстрілу Одещини 11 листопада. Фото: ДСНС

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілів та документують воєнні злочини проти цивільних жителів Одещини.

Нагадаємо, що росіяни також обстрілювали і Миколаївську область. Внаслідок чого в одному із сіл пошкоджено дачний будинок.