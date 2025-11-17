Румунські села поблизу Одещини евакуювали через російські удари по порту Ізмаїл

У Румунії евакуювали село 17 листопада через російські удари по порту Ізмаїл. Скриншот з відео Dario D'Angelo

Мешканців румунського прикордонного села Плауру тимчасово евакуювали через загрозу вибуху після того, як російський дрон уразив судно зі зрідженим газом поблизу українського порту Ізмаїл, що на Одещині.

Про інцидент повідомляє Digi24.

Голова повіту Тулча Хорія Тодореску зазначив, що йдеться про корабель із чотирма тисячами тонн зрідженого газу, розташованого приблизно за 500 метрів від села на українському боці кордону.

«Через близькість до Румунії та небезпечний вантаж, місцеві органи влади у координації з міністерством внутрішніх справ вирішили евакуювати людей і тварин із території поблизу до повного усунення ризику», — повідомили в румунському Департаменті з надзвичайних ситуацій.

За попередніми оцінками, з села евакуювали від 100 до 150 мешканців разом із домашніми тваринами.

Нагадаємо, раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпера повідомив, що росіяни знову били по енергетичній та портовій інфраструктурі регіону. Під час атаки пошкоджень зазнали кілька цивільних суден. Унаслідок влучань виникли пожежі, постраждала одна людина.