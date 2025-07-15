У селі Мостове роками чекають на ремонт мосту та дороги: служба відновлення Миколаївщини відповідає, що грошей немає

Стан мосту у селі Мостове. Скриншот з сюжету "Суспільного"

Жителі села Мостове на Миколаївщині вже не перший рік скаржаться на жахливий стан мосту, що пролягає вздовж траси Т-15-06 «Миколаїв — Доманівка — Берізки» та самої дороги. Однак у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відповідають, що грошей на ремонт немає.

Про це йдеться у відповіді Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області на звернення Мостівської сільради.

Нагадаємо, що відремонтувати дорогу та міст мешканці просять з 2016-го року. За словами місцевих жителів, через ями бригади швидкої медичної допомоги долають 25 кілометрів до села понад півтори години.

Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі Стан дороги Т-15-06 влітку 2023 року. Фото «НикВести» надіслали місцеві жителі

У листі від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщині зазначається, що самі дороги місцевого значення «Доманівка — Козубівка» та «Мостове — Олександрівка» не перебувають на їхньому балансі, тому там неможливо провести ремонти. Наразі в межах експлуатаційного утримання служба обіцяє виконати лише першочергові роботи з усунення дефектів покриття дороги Т-15-06.

Стосовно ремонту мосту поблизу села Мостове мешканцям повідомили, що у червні 2021 року було укладено договір на ремонт. Однак через нестачу коштів фінансування робіт так і не почалося, і договір довелося розірвати. У 2023 році замовник провів коригування проєктної документації, але і це не дало змоги перейти до виконання робіт — через відсутність коштів.

Скриншот з Facebook-сторінки Мостівської громади Скриншот з Facebook-сторінки Мостівської громади Скриншот з Facebook-сторінки Мостівської громади