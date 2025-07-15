У селі Мостове роками чекають на ремонт мосту та дороги: служба відновлення Миколаївщини відповідає, що грошей немає
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- Альона Коханчук
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13:11, 15 липня, 2025
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Жителі села Мостове на Миколаївщині вже не перший рік скаржаться на жахливий стан мосту, що пролягає вздовж траси Т-15-06 «Миколаїв — Доманівка — Берізки» та самої дороги. Однак у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області відповідають, що грошей на ремонт немає.
Про це йдеться у відповіді Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області на звернення Мостівської сільради.
Нагадаємо, що відремонтувати дорогу та міст мешканці просять з 2016-го року. За словами місцевих жителів, через ями бригади швидкої медичної допомоги долають 25 кілометрів до села понад півтори години.
У листі від Служби відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївщині зазначається, що самі дороги місцевого значення «Доманівка — Козубівка» та «Мостове — Олександрівка» не перебувають на їхньому балансі, тому там неможливо провести ремонти. Наразі в межах експлуатаційного утримання служба обіцяє виконати лише першочергові роботи з усунення дефектів покриття дороги Т-15-06.
Стосовно ремонту мосту поблизу села Мостове мешканцям повідомили, що у червні 2021 року було укладено договір на ремонт. Однак через нестачу коштів фінансування робіт так і не почалося, і договір довелося розірвати. У 2023 році замовник провів коригування проєктної документації, але і це не дало змоги перейти до виконання робіт — через відсутність коштів.
Нагадаємо, у Миколаївській області у 2025 році не передбачено коштів на ремонт місцевих доріг — всі гроші дорожнього фонду спрямовані на оборону.
У 2024 році у державному бюджеті також не передбачали коштів на ремонт та утримання місцевих доріг Миколаївщини. Тоді начальник управління інфраструктури Миколаївської ОВА Сергій Сікорський заявив, що одним із головних пріоритетів роботи управління стане пошук і залучення всіх можливих джерел фінансування для утримання та ремонту місцевих доріг.
Проте у 2025 році Служба відновлення та розвитку інфраструктури Миколаївської області планує завершити ремонт п’яти мостів, роботи на яких тривають. Ще сім мостів потребують ремонту протягом цього року.
Разом з тим у березні 2025 року стало відомо, що Кабінет Міністрів України спрямує 5,2 мільярда гривень на ремонт та утримання доріг у фронтових і прифронтових регіонах. Кошти отримають Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури України, а також обласні адміністрації.
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