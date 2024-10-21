Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини: двоє людей поранені

Обстріл Херсона, Скриншот з відео Херсонської МВА, ілюстративне

Російські війська упродовж доби обстрілювали житлові квартали 19 населених пунктів Херсонської області, двоє людей отримали поранення.

Про це 21 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема били по Херсону, Комишанах, Білозерці, Станіславу, Червоному Маяку, Бериславу, Нововоронцовці, Зміївці, Зеленівці, Широкій Балці, Новокаїрах, Степанівці, Зимівнику, Розливу, Дудчанах, Садовому, Антонівці, Ромашковому та Козацькому, йдеться в повідомленні.

Внаслідок ударів російських снарядів пошкоджені дві багатоповерхівки, 23 приватні будинки, господарча споруда та автомобілі.

Нагадаємо, що вночі, 21 жовтня, сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили три БпЛА «Shahed 131/136». Також учора, вдень 20 жовтня та вночі 21 жовтня росіяни атакували з FPV-дрона Куцурубську громаду та з артилерії акваторія Очаківської громади. Постраждалих серед цивільного населення немає.