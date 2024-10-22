З початку війни 311 загиблих через детонацію боєприпасів на деокупованих територіях, — Міноборони

Інфографіка Міністерства оборони України

З початку повномасштабної війни на деокупованих територіях України детонація боєприпасів забрала життя 311 людей. Загалом 1052 людини підірвалися на вибухонебезпечних предметах, із них 741 — отримали поранення.

Ці дані озвучив представник представник Головного управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки Олександр Рябцев.

За його словами, основною причиною нещасних випадків стало необережне поводження з вибухонебезпечними предметами — 221 постраждалий. Також трапилося 188 інцидентів під час проведення сільськогосподарських робіт, 145 — під час подорожей, 123 — під час побутових справ.

Олександр Рябцев зазначив, що 75% випадків були спричинені мінами. Крім того, з'явилися нові загрози для цивільних через скидання протипіхотних мін типу «Пелюстка» з російських дронів у прифронтових районах.

В Міноборони нагадали, що за приблизними підрахунками у зоні бойових дій не спрацьовує до 20% снарядів та інших боєприпасів. Очищення від боєприпасів, які не розірвались, зараз потребує приблизно п’ята частина території країни.

Нагадаємо, у селі Сагайдачне Херсонської області в результаті детонації вибухівки постраждав тракторист.

Раніше, житель Давидового Броду підірвався на російській вибухівці під час виконання дорожніх робіт.

Крім того, житель села Антонівки, що на Херсонщині, наступив на невідомий предмет, який в результаті здетонував.

Як повідомлялось, на території Первомайської громади на боєприпасі підірвався трактор.

Нагадаємо, що мешканець села Мирне Шевченківської громади Миколаївської області підірвався внаслідок детонації боєприпасу — фермера госпіталізували у лікарню з тілесними ушкодженнями.

Повідомлялось, що на базі ГУ ДСНС у Миколаївській області 12 березня 2024 року відкрили інтерактивний клас безпеки, де дітей навчатимуть правилам поводження з вибухонебезпечними предметами.