  • вівторок

    22 жовтня, 2024

  • 11.1°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 22 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 11.1° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на швидку та обстріляли 24 населені пункти області

Обстріл Херсона, архівне фото ДСНСОбстріл Херсона, архівне фото ДСНС

У Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. Загалом ворог обстріляв 24 населені пункти області. Поранено девʼять людей.

Як інформує Херсонська ОВА, це сталося коли бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик у Дніпровському районі.

Внаслідок удару поранено двох медиків, чоловіків віком 44 та 47 років, які отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Постраждалих було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Того ж вечора російські війська також атакували з дрона цивільного в тому ж районі. 48-річний чоловік, що перебував на вулиці, отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Його також госпіталізували.

Загалом минулої доби, 21 жовтня російські військові обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Росіяни обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 12 приватних будинків. Також постраждали гаражі, господарча споруда, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус та сільськогосподарська техніка. Через російську агресію девʼять людей дістали поранення.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили над територією Херсонщини безпілотник типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, що минулої доби, 21 жовтня, російська армія атакувала два населені пункти в Миколаївській області, використовуючи FPV-дрони.

Останні новини про: Обстріли

Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини: двоє людей поранені
Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура
Росія FPV-дронами атакувала село на Миколаївщині, загорівся будинок

Читайте також:

новини

«Швидка відмовляється їхати», — жителі села біля Снігурівки просять відремонтувати дорогу

Олена Козубовська
новини

Мінкульт очікує рішення від Миколаєва щодо долі трьох радянських пам’ятників, серед них — героям Шурі та Віті

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Двічі довелося приймати пологи в машині», — медики швидкої скаржаться на стан очаківської траси

Олена Козубовська
новини

Голову громади під Очаковом затримали за підозрою у виправдовуванні війни

Аліса Мелік-Адамян
новини

Міжнародні партнери відмовилися фінансувати водогін для Миколаєва за «швидким планом»: його профінансують з держрезерву

Олена Козубовська

Останні новини про: Обстріли

Росія FPV-дронами атакувала село на Миколаївщині, загорівся будинок
Росіяни атакували Одещину ракетами та дронами, горіла припортова інфраструктура
Росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини: двоє людей поранені

В Очакові створили громадську раду, яка займатиметься моніторингом діяльності місцевої влади

Миколаївський шабліст Цап вперше в кар’єрі став володарем Кубка України

1 година тому

Минулої доби вогнеборці загасили шість пожеж на Миколаївщині, одна виникла через обстріл

Головне сьогодні