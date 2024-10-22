На Херсонщині росіяни скинули вибухівку на швидку та обстріляли 24 населені пункти області

Обстріл Херсона, архівне фото ДСНС

У Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. Загалом ворог обстріляв 24 населені пункти області. Поранено девʼять людей.

Як інформує Херсонська ОВА, це сталося коли бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик у Дніпровському районі.

Внаслідок удару поранено двох медиків, чоловіків віком 44 та 47 років, які отримали вибухові травми, контузії та уламкові поранення ніг. Постраждалих було доставлено до лікарні для надання медичної допомоги.

Того ж вечора російські війська також атакували з дрона цивільного в тому ж районі. 48-річний чоловік, що перебував на вулиці, отримав вибухову травму та уламкове поранення стегна. Його також госпіталізували.

Загалом минулої доби, 21 жовтня російські військові обстріляли 24 населені пункти Херсонської області, повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Ворог поцілив в обʼєкт критичної інфраструктури та адмінбудівлі. Росіяни обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджені 12 приватних будинків. Також постраждали гаражі, господарча споруда, газопровід, водопровід, приватні автомобілі, автобус та сільськогосподарська техніка. Через російську агресію девʼять людей дістали поранення.

Крім того, сили протиповітряної оборони знищили над територією Херсонщини безпілотник типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, що минулої доби, 21 жовтня, російська армія атакувала два населені пункти в Миколаївській області, використовуючи FPV-дрони.