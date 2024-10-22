Росіяни атакували Херсон: постраждав 70-річний чоловік

Херсон. Ілюстраціне фото: Суспільне Херсон

Вдень 22 жовтня російські війська вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.

Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.

Зазначається, що через скидання вибухівки з дрону постраждав 70-річний чоловік. У нього — вибухова травма і уламкові поранення обох ніг.

«Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, у Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. Загалом ворог обстріляв 24 населені пункти області. Поранено девʼять людей.