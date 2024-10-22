Росіяни атакували Херсон: постраждав 70-річний чоловік
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- Даріна Мельничук
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15:20, 22 жовтня, 2024
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Вдень 22 жовтня російські війська вкотре атакували Дніпровський район Херсона з БпЛА. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік.
Про це повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація.
Зазначається, що через скидання вибухівки з дрону постраждав 70-річний чоловік. У нього — вибухова травма і уламкові поранення обох ніг.
«Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги», — додали у повідомленні.
Нагадаємо, у Херсоні російська армія знову атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. Загалом ворог обстріляв 24 населені пункти області. Поранено девʼять людей.
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