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На Херсонщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та медзакладу, обстріляли 17 населених пунктів області

Херсон, фото взято з сайту ukrinform.uaХерсон, фото взято з сайту ukrinform.ua

Минулої доби, 22 жовтня, російська армія обстріляла 17 населених пунктів Херсонської області, зруйнувавши житлові будівлі та медичний заклад. Також є постраждалі серед цивільного населення.

Про це 23 жовтня повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Загалом минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Антонівка, Червоний Маяк, Станіслав, Софіївка, Велетенське, Микільське, Шляхове, Інгулець, Новодмитрівка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам'янка, Зимівник, Придніпровське, Нововоронцовка та Трудолюбівка.

За його словами, російські військові поцілили в обʼєкт критичної інфраструктури та медичний заклад. Також обстріляли житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено три багатоповерхівки та 24 приватні будинки. Крім того, окупанти понівечили гаражі, господарчу споруду, газопровід та приватні автівки. Через російську агресію дві людини дістали поранення.

Нагадаємо, що у ніч проти 23 жовтня сили протиповітряної оборони в Миколаївській області знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».

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