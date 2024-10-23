У Миколаєві жінку та двох дітей госпіталізували через отруєння чадним газом

У Миколаєві жінка та двоє дітей отруїлись чадним газом, Фото: «МикВісті» У Миколаєві жінку та двох дітей госпіталізували через отруєння, попередньо, чадним газом. Станом на 23 жовтня 2024 року лікарі надають їм допомогу. Остаточний діагноз отруєння встановлюють.

Це сталося ввечері, 22 жовтня, повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області.

За словами рятувальників, до лікарень госпіталізували 40-річну жінку та двох дітей 2011 та 2020 років народження. Попередньо усі троє отруїлись чадним газом.

Наразі лікарі надають їм необхідну допомогу, остаточний діагноз встановлюється. Обставини події зʼясовуються.

Рятувальники наголошують, що з настанням опалювального періоду кількість таких випадків може побільшати, бо як відомо, серед головних причин отруєння — є порушення правил безпеки при користуванні газовими приладами, системами газопостачання, пічним опаленням, несанкціоноване втручання власників газового обладнання в роботу системи газопостачання та конструкцію газових приладів, несправність системи димовідведення і вентиляції.

«Як приклад, люди щільно закривають пластикові вікна і мало провітрюють приміщення, встановлюють вентилятори у вентиляційній шахті решітки, де природнім шляхом має виходити відпрацьоване повітря у приміщенні. Вмикаючи вентилятор він примусово витягує з приміщення повітря і тим самим створює зворотну тягу. Відтак, у приміщення потрапляє дим, тобто відпрацьовані продукти горіння, разом з чадним газом, що зумовлює отруєння», — зазначають у ДСНС.

Основна небезпека чадного газу — це відсутність кольору, запаху або смаку. Виявити його складно, а отруєння відбувається швидко — після того, як чадний газ потрапляє в організм, він зʼєднується з гемоглобіном. Як наслідок, кров втрачає здатність переносити і доставляти кисень тканинами, через що людина гине, як від задухи.

Рятувальники Миколаївщини попереджають, аби уникнути отруєння чадним газом:

• Для обігріву помешкання використовуйте лише ті прилади, які для цього призначені, до прикладу, не використовуйте газову плиту для обігріву приміщення.

• Регулярно перевіряйте газові прилади на справність, вентиляційні канали та димоходи на наявність засмічень та герметичність.

• Не залишайте увімкненими газові прилади без нагляду.

• У помешканні з пічним опаленням завжди відчиняйте заслінку в пічці чи комині.

• Електровитяжці та газовій колонці не місце в одному приміщенні.

• Завжди провітрюйте приміщення, якщо в них є газові прилади.

Нагадаємо, що нещодавно на Миколаївщині родина отруїлась лісовими грибами. Стан хворих оцінюється як важкий та середньої важкості.