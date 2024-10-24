Розміщувала російських військових на виноробні: до 12 років увʼязнення засудили підприємицю з Херсонщини

Виноробня «Князя Трубецького». Ілюстраційне фото

В Івано-Франківську заочно засудили підприємицю до 12 років ув’язнення, яка розміщувала російських військових у виноробні «Князя Трубецького» на Херсонщині.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Зазначається, під час окупації Берислава 55-річна місцева жителька Тетяна Єрмола переоформила бізнес за законодавством РФ та сплачувала «податки» до російського бюджету.

«Обвинувачена також розміщувала на виноробні російські війська, зокрема бойовиків 126 окремої бригади берегової оборони РФ. На прохідній був штаб росіян. На території її підприємства армія РФ тримала броньовану та колісну техніку», — йдеться у матеріалах справи.

В Івано-Франківську заочно засудили підприємицю Тетяну Єрмолу. Фото з відкритих джерел

Окрім цього, підприємиця писала листи в окупаційну адміністрацію та особисто начальнику окупаційної влади Херсонщини Володимиру Сальдо. В одному з них зазначала, що її завод «готовий представити російському споживачу найкращі вина, вироблені на благодатній землі Херсонщини».

Також слідчі з’ясували, що під час деокупації правобережжя Херсонської області обвинувачена втекла до Криму.

Жінку засудили до 12 років ув’язнення за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд відправив на 7 років у в’язницю пенсіонера з Очакова, який виявився агентом російських спецслужб та готував диверсію.