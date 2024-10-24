  • четвер

    24 жовтня, 2024

  • 8.4°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 24 жовтня , 2024 жовтня

  • Миколаїв • 8.4° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Розміщувала російських військових на виноробні: до 12 років увʼязнення засудили підприємицю з Херсонщини

Виноробня «Князя Трубецького». Ілюстраційне фотоВиноробня «Князя Трубецького». Ілюстраційне фото

В Івано-Франківську заочно засудили підприємицю до 12 років ув’язнення, яка розміщувала російських військових у виноробні «Князя Трубецького» на Херсонщині.

Про це йдеться у вироку Івано-Франківського міського суду.

Зазначається, під час окупації Берислава 55-річна місцева жителька Тетяна Єрмола переоформила бізнес за законодавством РФ та сплачувала «податки» до російського бюджету.

«Обвинувачена також розміщувала на виноробні російські війська, зокрема бойовиків 126 окремої бригади берегової оборони РФ. На прохідній був штаб росіян. На території її підприємства армія РФ тримала броньовану та колісну техніку», — йдеться у матеріалах справи.

В Івано-Франківську заочно засудили підприємицю Тетяну Єрмолу. Фото з відкритих джерелВ Івано-Франківську заочно засудили підприємицю Тетяну Єрмолу. Фото з відкритих джерел

Окрім цього, підприємиця писала листи в окупаційну адміністрацію та особисто начальнику окупаційної влади Херсонщини Володимиру Сальдо. В одному з них зазначала, що її завод «готовий представити російському споживачу найкращі вина, вироблені на благодатній землі Херсонщини».

Також слідчі з’ясували, що під час деокупації правобережжя Херсонської області обвинувачена втекла до Криму.

Жінку засудили до 12 років ув’язнення за частиною 1 статті 111-2 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, суд відправив на 7 років у в’язницю пенсіонера з Очакова, який виявився агентом російських спецслужб та готував диверсію.

Останні новини про: Херсонщина

На Херсонщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та медзакладу, обстріляли 17 населених пунктів області
Росіяни атакували Херсонщину: постраждали дві жінки
Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини

Читайте також:

новини

У Миколаєві на місці зрубаних платанів підрядник відновив будівництво кіосків і вже залив фундамент

Аліна Квітко
новини

«Ми вклалися у строки», — за рік «Нібулон» самостійно розмінував 98% своїх полів на Миколаївщині

Юлія Бойченко
новини

Ще дозволяє погода: запуск тепла в домівки миколаївців планують лише за пару тижнів

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві хочуть запровадити компенсації за поховання цивільних, які загинули через російську агресію

Олена Козубовська
новини

«Якщо на собак ₴15 млн, то і на житло треба більше», — депутати Миколаєва хочуть збільшити витрати на компенсації за іпотеку

Олена Козубовська

Останні новини про: Херсонщина

Росіяни вбили двох мешканців Херсонщини
Росіяни атакували Херсонщину: постраждали дві жінки
На Херсонщині росіяни вдарили по критичній інфраструктурі та медзакладу, обстріляли 17 населених пунктів області

На Миколаївщині 12 прокурорів мають статус особи з інвалідністю, — Генпрокуратура

З бюджету Миколаєва виділили майже ₴90 тисяч на допомогу пораненим та 100-річним містянам

12 годин тому

Суд відпустив нардепку Кормишкіну на поруки Арахамії та Кіма

Головне сьогодні