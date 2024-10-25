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Російська армія зранку вдарила по центру Херсона: двоє людей поранені

Херсон, фото: Суспільне ХерсонХерсон, фото: Суспільне Херсон

Сьогодні вранці 25 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого дві людини дістали поранення.

Про це повідомив голова Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами внаслідок цієї ворожої атаки поранення отримала 64-річна жінка та 72-річний чоловік. В обох вибухова травма. У жінки також уламкові поранення ніг. У чоловіка — контузія та черепно-мозкова травма.

Зазначається, що на момент обстрілу ці мешканці були в приміщенні. Медики надали пораненим необхідну допомогу на місці.  

Також за даними очільника Херсонської обласної військової адміністрації, минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися 26 населених пунктів Херсонщини.

Російські військові поцілили по критичній інфраструктурі, вежі стільникового звʼязку та житлових кварталах населених пунктів області. Зокрема пошкоджено гуртожиток, багатоповерхівку та 32 приватні будинки. Крім того, окупанти понівечили цивільні автівки. Через російську агресію пʼять людей дістали поранення.

Нагадаємо, що Росія обстріляла з FPV-дронів Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджені будинки та автомобілі. Внаслідок обстрілу у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та три автомобілі. Постраждалих серед населення немає.

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