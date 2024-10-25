В Одесі затримали правоохоронця за підозрою у незаконному перевезенні чоловіків через кордон
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- Альона Коханчук
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10:40, 25 жовтня, 2024
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В Одесі затримали правоохоронця, його підозрюють у незаконній переправі військовозобов’язаних через кордон.
Про це повідомили у прокуратурі Одеської області.
За інформацією правоохоронців, підозрюваний працював начальником сектору водної поліції одного з райуправлінь поліції Одеси. Він мав спільника, з яким допомагали чоловікам перетнути держкордон поза межами офіційного пункту пропуску на території Роздільнянського району. Вказується, що послуга вартувала 6,5 тисячі доларів з людини.
«Після одержання коштів «клієнти» отримували інструкції та прибували до готелю, де їх чекав транспорт для виїзду до кордону з Придністров'ям», — йдеться у повідомленні.
Правоохоронцю повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України (частина 3 статті 332 КК України). Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, що у вересні на Одещині правоохоронці затримали підозрюваного, який незаконно перевозив чоловіків до Республіки Молдови у схованці вантажівки за тисячу євро.
Раніше повідомлялося, що одесит організував схему незаконного переправлення чоловіків з України за кордон, залучивши знайомого водія з Ізмаїла. За 8 тисяч доларів вони обіцяли п’ятьом військовозобов’язаним чоловікам допомогти потрапити у Придністров’я.
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