Пошкоджено понад 20 будинків та гуртожиток, п’ять людей поранено: поліція фіксує наслідки обстрілів Херсонщини

За минулу добу, 24 жовтня, поліція відреагувала на 332 заяви і повідомлення мешканців Херсонщини про кримінальні правопорушення та інші події. Відкрито 20 проваджень за статтею 438 КК України «Порушення законів та звичаїв війни».

Правоохоронці зафіксували пошкодження 25 об’єктів: 22 приватних будинків, гуртожитку та двох автомобілів повідомили у поліції Херсонської області.

Поліція зафіксувала пошкодження 25 об’єктів: 22 приватних будинків, гуртожитку та двох автомобілів.

Зазначається, що з артилерії російська армія вдарила по Розливу, там пошкоджено приватний будинок та автомобіль. 71-річна місцева жителька отримала вибухову травму, рану чола та забій плеча. По медичну допомогу звернулася ще одна жителька цього населеного пункту, яка 23 жовтня постраждала внаслідок російського обстрілу. У 67-річної жінки діагностували мінно-вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Також військові РФ із артилерії обстріляли Велетенське. На вулиці під ворожий удар потрапив 62-річний чоловік, його доправили до лікарні з вибуховою та черепно-мозковою травмами, контузією, уламковими пораненнями обличчя, передпліччя та ноги.

Через скид вибухівка з БпЛА у Бериславі пошкоджено будівлю гуртожитку. Також по медичну допомогу звернувся 32-річний житель міста, який 23 жовтня потрапив під ворожу дронову атаку. Лікарі діагностували у чоловіка мінно-вибухову травму і контузію.

Внаслідок артилерійських обстрілів пошкоджені три житлові будинки у Томиній Балці та чотири оселі у Комишанах.

FPV-дронами окупанти били по Білозерці, Придніпровському, Нововоронцовці, Антонівці, Дар’ївці та Дніпровському району Херсона. Пошкоджень зазнали три приватні будинки й автомобіль.

Під артилерійськими ударами російських військ також перебувала Чорнобаївка. Там пошкоджені щонайменше 11 житлових будинків: в оселях потрощено покрівлі та стіни, вибито вікна і двері, понівечені меблі. Постраждалих немає, зазначили у поліції.

Крім того, поблизу Білогірки працівник лісового господарства підірвався на протипіхотній міні. Внаслідок детонації 49-річний чоловік отримав мінно-вибухову травму, уламкові поранення та травматичну ампутацію ноги.

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Наслідки обстрілу Херсонщини, фото: Нацполіція

Нагадаємо, що сьогодні вранці 25 жовтня російські війська обстріляли центр Херсона, внаслідок чого дві людини дістали поранення.