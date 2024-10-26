Держекоінспенція зафіксувала у Миколаєві незаконний продаж риби

У Миколаєві незаконно продавали рибу. Фото: Держекоінспекція

У Миколаєві інспектори викрили незаконний продаж риби.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Зазначається, що по вулиці Архітектора Старова чоловік продавав окунів вагою 8 кілограмів, без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання.

Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено до суду.

Нагадаємо, на ринку в Центральному районі Миколаєва зафіксували незаконний продаж раків.

Також з 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.