Держекоінспенція зафіксувала у Миколаєві незаконний продаж риби
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- Даріна Мельничук
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3:10, 26 жовтня, 2024
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У Миколаєві інспектори викрили незаконний продаж риби.
Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.
Зазначається, що по вулиці Архітектора Старова чоловік продавав окунів вагою 8 кілограмів, без наявності документів, які підтверджують законність їх придбання.
Державні інспектори склали протокол за частиною 1 статті 88-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, який направлено до суду.
Нагадаємо, на ринку в Центральному районі Миколаєва зафіксували незаконний продаж раків.
Також з 11 по 17 жовтня інспектори Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу притягнули 69 осіб до адміністративної відповідальності, наклавши штрафи на загальну суму 18,7 тисяч гривень.
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