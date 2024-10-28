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Внаслідок обстрілу Херсонщини загинули пʼять людей, 13 поранені

Обстріл Херсонщини 27 жовтня, фото: ДСНС Херсонської областіОбстріл Херсонщини 27 жовтня, фото: ДСНС Херсонської області

Унаслідок російської агресії минулої доби, 27 жовтня, пʼять людей загинули, ще 13 — дістали поранення, зокрема одна дитина.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Інженерне, Дніпровське, Софіївка, Станіслав, Широка Балка, Томина Балка, Олександрівка, Антонівка, Садове, Придніпровське, Понятівка, Микільське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка та Трудолюбівка.

Крім того, російські військові поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, медичний заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки.

Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби.

Нагадаємо, що вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди». Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі пошкоджено три приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль.

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