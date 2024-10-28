Внаслідок нічної російської атаки Харківщини постраждала 21 людина, з них пʼять дітей

Наслідки обстрілу Харкова, фото: ДСНС

Внаслідок нічної російської атаки по Харкову, а також Харківській області постраждала 21 людина, з них пʼять дітей.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, ввечері та вночі ворог завдав ударів по Шевченківському, Салтівському та Холодногірському районах міста Харкова, а також по місту Чугуєву Харківської області. Сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури.

У Холодногірському районі міста Харкова тривають аварійно-рятувальні роботи. За словами мера міста, наразі відомо про сімох постраждалих, у тому числі дівчину 16-ти років. Також окупанти пошкодили перекриття між 8 та 9 поверхами та зруйнували три квартири, зазнавчив мер Харкова Ігор Терехов.

Він також повідомив про трьох поранених в Салтівському районі та трьох у Шевченківському.

Очільник Харківського ОВА Олег Синєгубов повідомив, що в Чугуєві внаслідок обстрілу горіла господарча споруда. Постраждали вісім людей, з них пʼять дітей. Від госпіталізації всі відмовились.

Наслідки обстрілу Харкова, фото: ДСНС Наслідки обстрілу Харкова, фото: ДСНС

Нагадаємо, що вночі на Миколаївщині збили чотири «Шахеди». Внаслідок падіння уламків у Вознесенському районі пошкоджено три приватні будинки, господарські будівлі та автомобіль.