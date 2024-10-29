Через російські удари на Херсонщині двоє людей загинули, ще 16 поранені

Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

У Херсонській області минулої доби, 28 жовтня, через російські удари двоє людей загинули, ще 16 зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Томина Балка, Берислав, Качкарівка, Тягинка, Антонівка, Микільське, Новодмитрівка, Софіївка, Широка Балка, Станіслав, Шляхове, Михайлівка, Милове, Надеждівка, Одрадокамʼянка, Комишани, Осокорівка, Золота Балка, Миколаївка, Зимівник, Львове, Садове, Придніпровське, Інженерне і Херсон.

За словами Олександра Прокудіна, російські війська поцілили в обʼєкти критичної інфраструктури, адміністративну будівлю, бібліотеку та поштове відділення.

Пошкоджені дві багатоповерхівки та девʼять приватних будинків, господарча споруда і приватні автомобілі. Через російську агресію двоє людей загинули, ще 16 дістали поранення, зокрема дві дитини. У хлопчиків, 8 та 14 років, діагностували закриті черепно-мозкові травми й множинні ушкодження. Стан дітей медики оцінюють як середньої тяжкості, зазначив голова Херсонської ОВА.

Цей «приліт» стався вночі 29 жовтня, російська армія влучила у житлову забудову у Станіславі. Також через ворожий обстріл 44-річна жінка дістала контузію, закриту черепно-мозкову травму, вивих плеча та поранення ноги. У 51-річного чоловіка – вибухова травма і контузія.

Нагадаємо, у Миколаївському районі вчора зранку, 28 жовтня, ворог атакував FPV-дронами Куцурубську громаду.