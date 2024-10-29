Армія РФ атакувала Одещину: загинув чоловік, який знаходився біля моря

Росіяни атакували Одесу. Ілюстраційне фото: Associated Press

Вдень 29 жовтня російські війська атакували ракетами Одеський район. Внаслідок обстрілу загинула одна людина.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації.

За його словами, росіяни обстріляли регіон двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, які не досягли своїх цілей. Пуски ракет здійснили російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря.

Також він зазначив, що в Одеському районі осколок однієї з російських ракет вбив 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря.

«Вкотре наголошую: під час повітряної тривоги перебувайте, будь ласка, у безпечних місцях! Це може зберегти ваше життя та здоров’я!», — дадав голова Одеської ОВА.

Нагадаємо, 28 жовтня росіяни обстріляли з FPV-дронів Куцурубську громаду у Миколаївському районі.