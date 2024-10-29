На фронті загинув веслувальник національної збірної Даниїл Єгоров

На війні загинув веслувальник національної збірної Даниїл Єгоров. Фото: Міністерство молоді та спорту України.

У бою під селищем Нью-Йорк Бахмутського району, 28 жовтня, загинув 24-річний Даниїл Єгоров, веслувальник національної збірної.

Про це повідомляє Міністерство молоді та спорту України.

Даниїл був членом національної збірної України з академічного веслування. Він представляв Україну на міжнародній арені з 2016 року.

Свою спортивну кар'єру Данил розпочав у Запорізькій області під керівництвом тренера Володимира Гапоненка, пізніше навчався у Миколаївському фаховому коледжі фізичної культури та Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова, де здобував освіту та розвивався як спортсмен.

Данил Єгоров — бронзовий призер чемпіонату Європи серед юніорів 2017 року та срібний призер чемпіонату Європи до 23 років 2019 року. Він мріяв про нові перемоги під керівництвом тренера Павла Пришутова, але з початком війни взяв до рук зброю й став до лав полку «Азов».

Нагороджений почесними нагородами за мужність Головнокомандувача Збройних Сил України «Золотий хрест» та «За збереження життя».

«Схиляємо голови в памʼять про Даниїла Єгорова. Його мужність, відданість та сила волі назавжди залишаться з нами. Вічна слава Герою України», — додали у повідомленні.

Нагадаємо, в аварії загинув військовослужбовець ЗСУ, капітан, оборонець Донецького аеропорту Павло Чайка.