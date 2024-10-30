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Три людини загинули, 15 поранені внаслідок обстрілів росіян на Херсонщині

Обстріл Херсона. Ілюстраційне фото: СуспільнеОбстріл Херсона. Ілюстраційне фото: Суспільне

На Херсонщині за минулу добу внаслідок обстрілів росіян загинули три людини,  ще 15 — дістали поранення.

Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Комишани, Придніпровське, Зеленівка, Чорнобаївка, Садове, Білозерка, Станіслав, Микільське, Берислав, Дудчани, Золота Балка, Львове та місто Херсон.

Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, освітній заклад та магазин; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 30 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, гаражі, автобуси та приватні автомобілі.

Нагадаємо, вчора зранку, 29 жовтня, російська армія з артилерії обстріляла Куцурубську громаду Миколаївщини. А також упродовж дня чотири рази атакувала FPV-дронами.

В результаті обстрілу у селі Іванівка пошкоджено приватний будинок, у селі Дмитрівка — вікна приватного будинку, господарську споруду та автомобіль, а у селі Солончаки — лінію електропередач. Постраждалих немає, ЛЕП оперативно відновили, повідомили в Миколаївській ОВА.

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