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Вночі РФ атакувала міст через Білгород-Дністровський лиман на Одещині

ППО, Фото взято з сайту ukrinform.ua (ілюстративне)ППО, Фото взято з сайту ukrinform.ua (ілюстративне)

У ніч на 31 жовтня ворог атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Частина ракет, направлених на область, була збита.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

За повідомленням військових, в напрямку Одеської області було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із тимчасово окупованого Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.

Також росіяни із напрямків Курськ, Орел (РФ) атакували 43-ма ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.

Зазначається, що протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.

Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.

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