Вночі РФ атакувала міст через Білгород-Дністровський лиман на Одещині
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
11:09, 31 жовтня, 2024
-
У ніч на 31 жовтня ворог атакував міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці на Одещині. Частина ракет, направлених на область, була збита.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
За повідомленням військових, в напрямку Одеської області було випущено дві балістичні ракети Іскандер-М/KN-23 із тимчасово окупованого Криму та вісім керованих авіаційних ракет Х-59/69 із літаків тактичної авіації над акваторією Чорного моря.
Також росіяни із напрямків Курськ, Орел (РФ) атакували 43-ма ударними БпЛА «Shahed» та безпілотниками невстановленого типу.
Зазначається, що протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, російська армія шість разів атакувала з FPV-дронів Куцурубську громаду, що на Миколаївщині.
Останні новини про: Війна в Україні