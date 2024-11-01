  • пʼятниця

    1 листопада, 2024

  • 12.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 1 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 12.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще 13 поранені

люстративне фото, Поліція Херсонської областілюстративне фото, Поліція Херсонської області

У Херсонській області минулої доби, 31 жовтня, внаслідок ударів російських військ одна людина загинула, ще 13 зазнали поранень.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Білозерка, Гончарне, Станіслав, Софіївка, Надеждівка, Молодіжне, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Крупиця, Дудчани, Новоолександрівка, Новокаїри, Томарине та Херсон.

За його словами, російські військові поцілили по території освітнього закладу, в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 11 приватних будинків.

Нагадаємо, що 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, але постраждалих серед населення немає.

Останні новини про: Війна в Україні

Як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників
Росіяни атакували дроном автомобіль на Херсонщині: четверо людей постраждали
Росія з FPV-дрона атакувала село на Миколаївщині: пошкоджено будинок

Читайте також:

новини

На підтримку «плану перемоги» Зеленського голосували депутати від усіх партій в міськраді: список

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу

Юлія Бойченко
новини

Адвокат викрив миколаївського суддю Алєйнікова у спілкуванні з фігурантом поза процесом: вимагає відводу

Аліса Мелік-Адамян
новини

Як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників

Юлія Бойченко
новини

Кім пояснив депутатам міськради Миколаєва, чому потрібно підтримувати «план перемоги» Зеленського

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Війна в Україні

Росія з FPV-дрона атакувала село на Миколаївщині: пошкоджено будинок
Росіяни атакували дроном автомобіль на Херсонщині: четверо людей постраждали
Як діяти, якщо ви знайшли міну: інструкція від рятувальників

Росія з FPV-дрона атакувала село на Миколаївщині: пошкоджено будинок

Де у Миколаєві сьогодні не буде світла через поточний ремонт: адреси

«Зруйнований часом», — у центрі Миколаєва зникає історична будівля музколеджу