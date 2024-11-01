На Херсонщині через російські удари загинула одна людина, ще 13 поранені

люстративне фото, Поліція Херсонської області

У Херсонській області минулої доби, 31 жовтня, внаслідок ударів російських військ одна людина загинула, ще 13 зазнали поранень.

Як повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Придніпровське, Садове, Томина Балка, Білозерка, Гончарне, Станіслав, Софіївка, Надеждівка, Молодіжне, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Крупиця, Дудчани, Новоолександрівка, Новокаїри, Томарине та Херсон.

За його словами, російські військові поцілили по території освітнього закладу, в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 11 приватних будинків.

Нагадаємо, що 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, але постраждалих серед населення немає.