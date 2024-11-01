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Росія вдарила по пожежній частині на Одещині: постраждали рятувальники

Росія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНСРосія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНС

Пізно ввечері 31 жовтня російські війська вдарили по пожежній частині в Одеській області. Постраждали двоє рятувальників.

Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області.

Двоє рятувальників, які йшли в укриття під час повітряної тривоги, зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, з ними працюють медики.

Росія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНСРосія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНС
Росія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНСРосія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНС

Унаслідок удару по пожежній частині пошкоджень зазнали пожежні автівки та приміщення частини.

Росія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНСРосія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНС
Росія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНСРосія вдарила по пожежній частині на Одещині, фото: ДСНС

Нагадаємо, що 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, але постраждалих серед населення немає.

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