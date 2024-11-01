Росія вдарила по пожежній частині на Одещині: постраждали рятувальники
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- Марія Хаміцевич
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10:40, 01 листопада, 2024
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Пізно ввечері 31 жовтня російські війська вдарили по пожежній частині в Одеській області. Постраждали двоє рятувальників.
Про це повідомили у Головному управлінні Державної служби з надзвичайних ситуацій Одеської області.
Двоє рятувальників, які йшли в укриття під час повітряної тривоги, зазнали поранень. Вони перебувають у лікарні, з ними працюють медики.
Унаслідок удару по пожежній частині пошкоджень зазнали пожежні автівки та приміщення частини.
Нагадаємо, що 31 жовтня армія Росії вчергове атакувала Куцурубську громаду Миколаївщини. Внаслідок обстрілу в селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, але постраждалих серед населення немає.
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