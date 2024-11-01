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Внаслідок російських обстрілів Херсонської громади в жовтні 25 людей загинули і 146 поранені

Обстріл Херсонщини, Фото: Поліція Херсонської областіОбстріл Херсонщини, Фото: Поліція Херсонської області

У жовтні 2024 року у Херсонській громаді через російські обстріли загинули 25 людей, ще 146 зазнали поранень.

Про це 1 листопада повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко.

За його словами, загиблих минулого місяця майже у чотири рази більше, ніж у вересні.

«Співчуття рідним і близьким. Усім пораненим через російську агресію якнайскорішого одужання. Херсон памʼятає кожного і кожну. Життя триває заради Перемоги» — додав начальник МВА.

Нагадаємо, що у Херсонській області минулої доби, 31 жовтня, внаслідок ударів російських військ одна людина загинула, ще 13 зазнали поранень.

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