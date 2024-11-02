Росіяни вдарили балістикою по Херсону

Херсон, ілюстративне фото: Суспільне Херсон

Протягом минулої доби російські війська здійснили обстріли та авіаудари по населених пунктах Херсонської області.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Він зазначив, що минулої доби під обстрілами та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та Львове.

Крім того, росіяни скерували два ракетні удари балістикою по Херсону.

«Російські військові поцілили в освітній та медичний заклади, завод, залізничне підприємство та станцію техобслуговування; в житлових кварталах населених пунктів області пошкодили 3 багатоповерхівки та 26 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопроводи, господарчу споруду, будівельну техніку та приватні автомобілі. Через російську агресію 8 людей дістали поранення», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби, 1 листопада, російські війська вчергове атакували Куцурубську громаду Миколаївщини.