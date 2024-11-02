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Російські війська від серпня завдали майже 7 тисяч вибухових ударів по Херсонщині

Від серпня російські війська здійснили майже 7 тисяч вибухових атак проти жителів Херсонщини.

Про це повідомив очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

«З серпня окупанти майже 7 тисяч разів скидали вибухівку на мирних жителів. Постійний страх став реальністю для місцевих, адже атаки можуть статися будь-де і будь-коли. Це свідомий тероризм — окупанти цілеспрямовано б'ють по цивільних і хизуються цим у соцмережах», — написав він.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили обстріли та авіаудари по населених пунктах Херсонської області. Під обстрілами та авіаударами опинилися Берислав, Микільське, Томина Балка, Станіслав, Широка Балка, Тягинка, Томарине, Качкарівка, Білозерка, Гаврилівка, Комишани, Антонівка, Придніпровське та  Львове.

 

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