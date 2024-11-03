Доба на Херсонщині: один загиблий, 10 поранених, серед них три дитини

Фото для ілюстрації, Поліція Херсонської області

У Херсонській області минулої доби, 2 листопада внаслідок ударів російських військ одна людина загинула, ще 10 дістали поранення, серед них три дитини.

Як повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації, під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Зеленівка, Інженерне, Антонівка, Садове, Придніпровське, Дніпровське, Білозерка, Станіслав, Кізомис, Томина Балка, Микільське, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Томарине, Крупиця та Херсон.

За його словами російські військові поцілили в освітні заклади, бібліотеку, церкву, поштове відділення та магазини.

Крім того росіяни обстріляли житлові квартали населених пунктів області пошкодивши пʼять багатоповерхівок та 14 приватних будинків. Також окупанти понівечили газопровід, гаражі та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вночі над Миколаївщиною збили чотири «Шахеди». Крім того, минулої доби, 2 листопада, росіяни тричі атакували Куцурубську громаду з FPV-дронів. Постраждалих серед цивільних немає.