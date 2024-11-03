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На Херсонщині під російський обстріл потрапила «швидка»: постраждали водій та фельдшер

«Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині, Фото для ілюстрвції«Швидка» потрапила під обстріл на Миколаївщині, Фото для ілюстрвції

Сьогодні, 3 листопада, близько 11:00 російська армія атакували селище Білозерка, що на Херсонщині.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зазначається, що під ворожий удар потрапила бригада швидкої допомоги. Постраждали водій та фельдшер, які під час обстрілу перебували на вулиці.

В них мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, контузії. Фельдшер дістав ще й уламкове поранення ноги. Чоловіків доправили до лікарні для надання меддопомоги. Внаслідок атаки також пошкоджений автомобіль «швидкої».

Нещодавно в Херсоні російська армія також атакувала автомобіль швидкої допомоги, скинувши вибухівку з безпілотника. Це сталося коли бригада екстреної медичної допомоги прибула на виклик у Дніпровському районі. Внаслідок удару поранено двох медиків.

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