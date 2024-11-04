Російські війська атакували Херсонщину: поранені люди, є руйнування

Обстріл Херсонщини, Фото: Поліція Херсонської області (для ілюстрації)

Російські війська минулої доби, 3 листопада, завдали удару по населених пунктах Херсонської області, пошкодивши житлові будинки, освітні та медичні заклади. Внаслідок обстрілів четверо людей зазнали поранень.

Про це повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Дудчани, Білозерка, Чорнобаївка, Томарине, Шляхове, Комишани, Дніпровське, Берислав, Зарічне, Львове та Херсон.

За словами Покудіна, російські війська поцілили в освітній та медичний заклади, зупинку громадського транспорту, у житлових кварталах населених пунктів пошкодили три багатоповерхівки та 19 приватних будинків. Також загарбники пошкодили газопровід та приватні автомобілі.

За інформацією очільника ОДА, під час нічної дронової атаки сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник типу Shahed-131/136.

Нагадаємо, що 4 листопада, російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду Миколаївщини. ППО збила три «Шахеди» на Миколаївщині.