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Росіяни обстріляли на Херсонщині будинки та газогін, є поранений

Херсонська область, фото з відкритих джерелХерсонська область, фото з відкритих джерел

У Херсонській області минулої доби, 4 листопада, російські військові внаслідок обстрілу пошкодили в області чотири приватні будинки, газогін, господарчу споруду та гараж.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Берислав, Гаврилівка, Миколаївка та Херсон.

Внаслідок обстрілу російських військ одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, що 3 листопада росіяни також завдали удару по населених пунктах Херсонської області, пошкодивши житлові будинки, освітні та медичні заклади. Внаслідок обстрілів четверо людей зазнали поранень.

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