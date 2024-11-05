Росіяни обстріляли на Херсонщині будинки та газогін, є поранений

Херсонська область, фото з відкритих джерел

У Херсонській області минулої доби, 4 листопада, російські військові внаслідок обстрілу пошкодили в області чотири приватні будинки, газогін, господарчу споруду та гараж.

Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Берислав, Гаврилівка, Миколаївка та Херсон.

Внаслідок обстрілу російських військ одна людина дістала поранення.

Нагадаємо, що 3 листопада росіяни також завдали удару по населених пунктах Херсонської області, пошкодивши житлові будинки, освітні та медичні заклади. Внаслідок обстрілів четверо людей зазнали поранень.