Росіяни обстріляли на Херсонщині будинки та газогін, є поранений
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- Марія Хаміцевич
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8:09, 05 листопада, 2024
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У Херсонській області минулої доби, 4 листопада, російські військові внаслідок обстрілу пошкодили в області чотири приватні будинки, газогін, господарчу споруду та гараж.
Про це повідомили в Херсонській обласній військовій адміністрації.
Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Білозерка, Велетенське, Берислав, Гаврилівка, Миколаївка та Херсон.
Внаслідок обстрілу російських військ одна людина дістала поранення.
Нагадаємо, що 3 листопада росіяни також завдали удару по населених пунктах Херсонської області, пошкодивши житлові будинки, освітні та медичні заклади. Внаслідок обстрілів четверо людей зазнали поранень.
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