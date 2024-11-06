Атакували критичну інфраструктуру та адмінбудівлі: Росія обстріляла 17 населених пунктів Херсонщини

Обстріл Херсона. Фото: Суспільне

Російські війська упродовж доби з різних видів озброєння обстріляли 17 населених пунктів Херсонської області.

Про це вранці 6 листопада повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Зокрема били по Білозерці, Кізомису, Велетенському, Чорнобаївці, Микільському, Широкій Балці, Наддніпрянському, Червоному Маяку, Бериславу, Осокорівці, Станіславу, Зеленівці, Монастирському, Антонівці, Придніпровському, Садовому та Херсону, йдеться в повідомленні.

Російські снаряди влучили в обʼєкти критичної інфраструктури, адмінбудівлі, банківську установу. Також пошкоджені багатоповерхівка, 26 приватних будинків, газогін, сільгосптехніку та автомобілі, повідомив Прокудін.

Внаслідок російської збройної агресії пʼятеро людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Миколаївщини люди залишились без світла. Також росіяни атакували з FPV-дронів та артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Солончаки пошкоджені два автомобілі, а у селі Дмитрівка — господарча споруда. Крім того, в ніч на 6 листопада ППО на Миколаївщині знищила 7 БпЛА «Shahed 131/136»