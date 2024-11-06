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На Одещині відновили школу, яка була пошкоджена під час ракетної атаки

На Одещині завершено відновлення Сергіївського ліцею, фото: Одеська ОВАНа Одещині завершено відновлення Сергіївського ліцею, фото: Одеська ОВА

На Одещині завершено відновлення Сергіївського ліцею, який зазнав серйозних пошкоджень під час ракетної атаки влітку 2022 року.

Як повідомляє пресслужба Одеської обласної військової адміністрації, реконструкція стала можлива завдяки проєкту «EU4UASchools: Build Back Better» за підтримки Програми розвитку ООН в Україні та Європейського Союзу.

Окрім ремонту, ліцей отримав нові меблі: парти, дошки, стільці та книжкові шафи.

«Проєкт спрямований на реконструкцію та модернізацію шкіл за принципом «Відбудувати краще, ніж було». Цей підхід приділяє особливу увагу безпеці, інклюзивності, екологічній стійкості та стандартам енергоефективності. Ремонтні роботи у Сергіївському ліцеї включили в себе заміну даху, вікон та дверей, внутрішнє оздоблення (стіни, стелі та підлоги), переобладнання третього поверху, ремонт фасаду та встановлення екологічно чистих ламп», — йдеться у повідомленні.

На Одещині завершено відновлення Сергіївського ліцею, фото: Одеська ОВАНа Одещині завершено відновлення Сергіївського ліцею, фото: Одеська ОВА

«Оновлене освітнє середовище сприятиме всебічному розвитку та здобуттю якісної освіти для 540 учнів. Частина з них приїздять до ліцею із сусідніх 11-ти територіальних громад. Ще 2 відбудовані заклади дошкільної освіти, що постраждали від російської агресії, невдовзі відкриють свої двері для вихованців», — додали в ОВА.

Нагадаємо, в Одесі планують капітально відремонтувати пʼятиповерхівку на проспекті Шевченка, 8/4, яка була пошкоджена в результаті російської атаки.  Тендер опублікував Департамент міського господарства Одеської міської ради. Вартість робіт попередньо оцінили у 4,7 мільйона гривень. Переможець має завершити роботи до 31 грудня 2025 року. Згідно з документацією, у будинку планують відновити стіни та перегородки, замінити покрівлю на даху, вставити нові вікна та двері, підсилити фасад будівлі та встановити пандус. 

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