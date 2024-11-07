Били по освітніх закладах та житлових кварталах: РФ обстріляла 21 населений пункт Херсонщини

Обстріл Херсонщини 27 жовтня, фото: ДСНС Херсонської області

Минулої доби, 6 листопада, російські військові вдарили по освітнім закладам, адмінбудівлі та житловим кварталам Херсону та області.

Як повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін, під російським вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Придніпровське, Зеленівка, Комишани, Чорнобаївка, Білозерка, Станіслав, Олександрівка, Новодмитрівка, Велетенське, Кізомис, Микільське, Широка Балка, Берислав, Гаврилівка, Нововоронцовка, Червоний Маяк, Зміївка, Михайлівка та Херсон.

Російські військові поцілили в освітні заклади та адмінбудівлю. В житлових кварталах населених пунктів області пошкодили вісім багатоповерхівок та 19 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогони, господарчі споруди, гараж та приватні автомобілі. Через російську агресію одна людина загинула, ще 8 — дістали поранення.

Крім того, під час нічної дронової атаки Сили протиповітряної оборони над територією Херсонської області знищили один Shahed-131/136.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада протиповітряна оборона в Миколаївській області знищила пʼять безпілотників Shahed 131/136. Крім того, вчора російська армія шість разів атакувала FPV-дронами Куцурубську громаду.