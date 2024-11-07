  • четвер

    7 листопада, 2024

  • 8.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 7 листопада , 2024 листопада

  • Миколаїв • 8.5° Ясне небо

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2024 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Російські війська атакували Запоріжжя: влучили по житлових будинках та лікарні

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНСРосійські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Наразі вже відомо про одного загиблого та 18 постраждалих внаслідок удару авіабомб. Кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

Зазначається, що частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція.  За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Рятувальники ліквідують пожежу. Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків. 

Станом на 17:00 стало відомо про 4 загиблих та 18 поранених. 

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС УкраїниРосійські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС України
Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС УкраїниРосійські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС України
Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС УкраїниРосійські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС України

На місцях подій працюють психологи ДСНС. Залучено 78 рятувальників і 15 одиниць техніки, працюють усі профільні служби міста.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Запоріжжю. 

«Російські війська завдали удару по місту авіабомбами. Зруйнований звичайний житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. Під завалами шукають людей. Усі служби на місці. Відомо, на жаль, про загиблого. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені. Усім надається необхідна допомога», — написав президент.

Він також  наголосив на важливості далекобійної зброї для України.

«Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає», — написав Зеленський.

Сьогодні вночі російська армія в черговий раз запустила «Шахеди» в бік Одеси. В результаті постраждало декілька багатоповерхівок та є поранений.

Останні новини про: Війна в Україні

Росія атакувала Одесу «Шахедами»: постраждало декілька багатоповерхівок, є поранений
Нацпарк «Білобережжя Святослава» на Кінбурні майже повністю вигорів
Російські війська безпілотником атакували Берислав на Херсонщині
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві планують відновити будівництво тролейбусної лінії в Корабельний район

Аліна Квітко
новини

Росіянину, який наказав облити паливом жительку Миколаївщини, щоб побачити як горить «мати укропа», оголосили підозру

Аліса Мелік-Адамян
новини

Дитсадки в Миколаєві: укриття роблять у 14 закладах, ще один скоро відкриють

Володимир Коваль
новини

У Миколаєві представили ще одну збірку оцифрованих картин з колекції двох музейних фондів

Анна Гакман
новини

«Ми не можемо більше будувати авіаносці», — Сєнкевич закликає планувати майбутнє, замість думок про «колишню потужність»

Олена Козубовська

Останні новини про: Війна в Україні

Російські війська безпілотником атакували Берислав на Херсонщині
Нацпарк «Білобережжя Святослава» на Кінбурні майже повністю вигорів
Росія атакувала Одесу «Шахедами»: постраждало декілька багатоповерхівок, є поранений

Нацпарк «Білобережжя Святослава» на Кінбурні майже повністю вигорів

«Від руїн до відродження»: у Миколаєві відкрили благодійну виставку про українських жінок-спортсменок

4 години тому

Україна відновить роботу одного з аеропортів до кінця 2025 року

Головне сьогодні