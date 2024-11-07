Російські війська атакували Запоріжжя: влучили по житлових будинках та лікарні

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Наразі вже відомо про одного загиблого та 18 постраждалих внаслідок удару авіабомб. Кількість постраждалих уточнюється.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

Зазначається, що частково зруйнований 4-х поверховий житловий будинок. Рятувальники деблокували з-під завалів дитину та передали медикам. Триває пошуково-рятувальна операція. За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджена будівля лікувального закладу, загорівся автомобіль. Рятувальники ліквідують пожежу. Ще за двома адресами пошкоджені 11 одноповерхових житлових будинків.

Станом на 17:00 стало відомо про 4 загиблих та 18 поранених.

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС України

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС України

Російські війська нанесли 5 авіаударів по Запоріжжю. Фото: пресслужба ДСНС України

На місцях подій працюють психологи ДСНС. Залучено 78 рятувальників і 15 одиниць техніки, працюють усі профільні служби міста.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російську атаку по Запоріжжю.

«Російські війська завдали удару по місту авіабомбами. Зруйнований звичайний житловий багатоквартирний будинок, приватні будинки, пошкоджена будівля онколікарні. Під завалами шукають людей. Усі служби на місці. Відомо, на жаль, про загиблого. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені. Усім надається необхідна допомога», — написав президент.

Він також наголосив на важливості далекобійної зброї для України.

«Кожен такий російський удар не тільки вбиває людей і руйнує життя, а й знищує сенс будь-яких слів про те, що нібито не вистачає розмов із росією, якихось дзвінків у Кремль. Там отримують задоволення від загибелі людей. І тому саме ППО для України, можливість знищувати російську військову авіацію, дозвіл для України на далекобійні удари проти окупанта – ось це є справжнім захистом життя. І я вдячний усім у світі, хто саме із цим допомагає», — написав Зеленський.

Сьогодні вночі російська армія в черговий раз запустила «Шахеди» в бік Одеси. В результаті постраждало декілька багатоповерхівок та є поранений.